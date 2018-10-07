البدء بتنفيذ مشروع أنظمة نقل المياه المالحة بمحايل

المواطن - احمد الشهري - محايل

أعلن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده عن البدء بتنفيذ مشروع أنظمة نقل المياه المالحة للمحافظة.

جاء ذلك خلال استقباله لنائب مدير إدارة التشغيل المكلف بخطوط النقل طاير بن محمد عسيري وبحضور علي أبوعلام مهندس أول صيانة مدنية وذلك بمقر مكتبه بالمحافظة، ورحب المحافظ بالمهندس طاير، مقدماً له شكره الجزيل على ما تبذله المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من جهود في سبيل إيصال ونقل خدمة المياه المالحة إلى محافظة محايل.

واطلع المحافظ على مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق وبالتحديد نظام نقل الشقيق _ محايل، واستمع لشرح مفصل عن مشروع أنظمة النقل.

كما ناقش العوائق التي تعترض التنفيذ وذلك فيما يخص المحافظة مؤكداً على تذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروع، مبيناً أن المؤسسة بدأت في تنفيذ المشروع والذي يخدم المحافظة والمراكز المرتبطة.

وشكر المحافظ سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال – حفظهما الله – على متابعتهما ودعمها للمشروع وأفاد أن محافظة محايل بحاجة لمثل هذه المشروعات التنموية والتي ستحدث نقلة نوعية في خدمة المواطنين والمقيم بالمياه المحلاة.