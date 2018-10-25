البرلمان العراقي يوافق على 14 وزيرًا وعبدالمهدي يؤدي اليمين 

المواطن - متابعة

نالت حكومة رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، مساء أمس، ثقة البرلمان، بعدما وافق النواب على 14 وزيرًا من أصل 24، فيما سيصوت على بقية التشكيل الوزاري لاحقًا.

وأدى عبدالمهدي اليمين الدستوري أمام البرلمان، متعهدًا في كلمة له بحل أزمة الكهرباء بحلول العام المقبل.

وتسلم المرشح ثامر عباس الغضبان منصب وزير النفط (مقرب من زعيم قائمة النصر حيدر العبادي)، فيما أسندت وزارة المالية إلى فؤاد حسين (التحالف الكردستاني)، بينما كانت وزارة الاتصالات للمرشح نعيم الربيعي، وكانت وزارة الإعمار والإسكان لبنكين ريكاني.

فيما أسندت وزارة التجارة إلى محمد هاشم، ومحمد الحكيم لمنصب وزير الخارجية، وصالح الحسني وزيرًا للزراعة، واحمد رياض العبيدي، وزيرًا للشباب والرياضة، وعلاء عبد الصاحب العلواني وزيرًا للصحة، وعبدالله الجوبري وزيرًا للصناعة، وباسم الربيعي وزيرًا للعمل، ولؤي الخطيب وزيرًا للكهرباء، وجمال العادلي وزيرًا للموارد المائية، وعبدالله لعيبي وزيرًا للنقل.

يأتي ذلك فيما قرر مجلس النواب عرض مرشحي الوزارات المتبقية في الجلسات القادمة التي من المقرر أن تعقد في السادس من نوفمبر المقبل.