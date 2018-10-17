البنك الأول يدعم برنامج المنح الداخلي بجمعية الأطفال المعوقين

المواطن - الرياض

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية والبنك الأول، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة، ورئيس الالتزام والحوكمة الأستاذة مها بنت محمد السديري، في حفل أقيم بمقر مركز رعاية الأطفال المعوقين بالرياض.

وتتضمن الاتفاقية مبادرة البنك بدعم برنامج المنح الداخلي بمبلغ مليون وخمسين ألف ريال لمدة عام، حيث تبنى البنك كافة تكاليف برامج الرعاية التربوية والتعليمية والتأهيلية والعلاجية لعدد 15 طالباً من منسوبي مركز الجمعية بالرياض.

ووقع الاتفاقية ممثلاً للجمعية معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السويلم، نائب رئيس مجلس الإدارة، بينما مثل البنك في التوقيع السيد سور نيكولايزن ، العضو المنتدب.

ووجه سموه الأمير سلطان بن سلمان تحية شكر وتقدير إلى المسؤولين في البنك الأول على تلك المبادرة المميزة، مشيراً إلى” أنها تمثل إضافة نوعية لشراكة البنك الأول مع الجمعية وتفاعله الدائم مع رسالتها ومشروعاتها الخيرية”.

وقال سموه ” إن مثل تلك المبادرات تؤكد وعي المؤسسات الوطنية والتزاماها ببرامج المسؤولية الاجتماعية والإسهام في تلبية احتياجات المجتمع “.

وذكر سموه ” أن بلورة مبادرات الدعم في إطار اتفاقيات طويلة المدى يجسد رؤية استراتيجية من البنك والجمعية ، ويؤكد حرصهما على استدامة الشراكة لتحقيق هدف بناء الإنسان وإحداث نقلة نوعية في حياة تلك الفئة الغالية .”