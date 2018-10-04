البنك الأول يوقع اتفاقية اندماج مع ساب

المواطن - الرياض

أعلن البنك الأول، صباح اليوم الخميس، عن توقيعه لاتفاقية اندماج ملزمة مع بنك ساب والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 – 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وعلقت شركة السوق المالية السعودية تداول سهم البنك السعودي_البريطاني والبنك الأول في السوق ابتداءً من أمس الأربعاء بناءً على طلب البنكين.

وقالت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، في وقت سابق إن الاندماج المحتمل بين “البنك الأول” و”ساب” يعتبر إيجابياً للبنك الأول، لأنه سيعزز من قدرة البنك على تنويع أعماله من جهة، وسيدعم ربحية البنك من جهة أخرى.