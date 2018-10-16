البنوك السعودية توجّه نصيحة مهمة بخصوص النقود

المواطن - الرياض

نصحت البنوك السعودية، الجميع من المواطنين والمقيمين، بغسل اليدين بعد تبادل العملات الورقية في الأماكن المزدحمة.

وأضافت البنوك، عبر حسابها الرسمي أن “العملات الورقية تنتقل بين آلاف المتعاملين وتحمل آلاف الأمراض، التي من الممكن أن تصيب المتعاملين بتلك العملات، مما يستدعي مزيدًا من الاهتمام بالنظافة خصوصًا بعد تداول أو عد النقود”.

يذكر أن دراسة علمية أجراها باحثون أمريكيون بجامعة نيويورك، أثبتت أن العملات الورقية تعيش عليها آلاف البكتيريا والميكروبات.

وأضافت الدراسة أن النقود تحمل عددًا كبيرًا من الميكروبات والبكتيريا بسبب انتقالها من يد إلى يد أثناء عملية البيع والشراء.