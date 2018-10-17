التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت 205 صواريخ باتجاه المملكة.. وخلية لإدارة أزمة إعصار لبان 

المواطن - الرياض

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إحالة حادثة جبل رأس التي استهدفت أحد الأهداف العسكرية المشروع لعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران إلى الفريق المشترك لتقييم الحوادث، للنظر في احتمالية وجود حادث عرضي ووقوع ضحايا مدنيين، مشددًا على التزام قوات التحالف المشتركة بالقانون الدولي والإنساني وتطبيق أعلى معايير الاستهداف وأفضل الممارسات لقواعد الاشتباك.

واستعرض المالكي في بداية المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي عقده أمس الثلاثاء في العاصمة الرياض، جهود التحالف وجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم محافظة المهرة وسكانها والتعامل مع كارثة إعصار لبان، مشيرًا إلى إنشاء خلية لإدارة الأزمة ولمتابعة الإعصار، وإطلاق جسر جوي لمحافظة المهرة لتقديم المساعدات للمتضررين.

وشدد المالكي على أن الجيش الوطني اليمني تمكن من الاستيلاء على كميات كبيرة من أسلحة الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، مبينًا أن قوات التحالف استهدفت منصة إطلاق صواريخ باليستية في صعدة، وكذلك عناصر مقاتلة كانت تقوم بإطلاق طائرة بدون طيار في محافظة حجة، بالإضافة إلى استهداف مخزن أسلحة بمديرية باجل ومقاتلين داخل كهوف بمديرية كتاف والبقع.

وقال المالكي: إن السعودية قدمت للمؤسسات الأمنية في محافظة المهرة 90 سيارة أمنية، بالإضافة إلى أن عمليات إعادة الأمل تشمل إعادة الاستقرار للمحافظات التي تم تحريرها وتقديم الدعم المادي والتدريب وتزويد الجهات الأمنية بالأسلحة اللازمة لغرض حفظ الأمن والاستقرار.

وأشار إلى دعم التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث وصلت شحنات من الكتب والمستلزمات المدرسية إلى الداخل اليمني بالجوف وعدن ومأرب ضمن حملة (تعليمي)، مبينًا أن قيادة القوات المشتركة أنشأت مركزًا طبيًّا بمحافظة حجة/ مديرية حيران.

وأكد أن ذلك يأتي ضمن عملية إعادة الاستقرار وأنه سيستمر تقديم المساعدات لكافة المناطق باليمن سواء كانت واقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية أو الحكومة الشرعية.

وأوضح المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران تمنع السفن التي تحمل الواردات والمواد الإغاثية والمشتقات البترولية من الدخول بالرغم من أن التحالف قد منحها التصاريح، ولكن الميليشيات الحوثية تعمل على إيجاد السوق السوداء واتخاذ الوضع الإنساني كغطاء أمام المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن إجمالي التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف من 26 / 3/ 2015- 16/ 10/ 2018 بلغت 32445 وبلغت أوامر عدم الاستهداف 14926.

وعرض المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي عددًا من مقاطع الفيديو التي تكشف انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران للأماكن المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي أوضحت استخدامهم للمساجد والمدارس للاحتماء بها من الاستهداف، وزراعتهم للألغام بالطرق العامة والأحياء السكنية بالمدن والقرى والمزارع.

واختتم المالكي تصريحاته بأن مشروع مسام تمكن من إزالة 2020 لغمًا وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، موضحًا أن إجمالي الصواريخ التي وجهتها الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران باتجاه المملكة بلغ 205 صواريخ، وبلغ عدد المقذوفات 67904، لافتًا إلى أن خسائرهم بلغت 244 توزعت بين مواقع ومعدات وأسلحة، فيما بلغ إجمالي القتلى من العناصر الإرهابية 811 وذلك خلال الفترة من 8/ 10/ 2018 إلى 16/ 10/ 2018.