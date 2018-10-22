التحلية تطرح كراسة شروط تنفيذ محطتي تحلية بالخبر والجبيل

المواطن - الرياض

أعلن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي عن طرح كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطتين جديدتين لتحلية المياه المالحة بالمنطقة الشرقية تعملان بتقنية التناضح العكسي RO، وذلك بهدف زيادة إنتاج‏ المياه المحلاة بالمنطقة الشرقية وتحسين جودتها.

وأوضح المحافظ أن استلام عروض التنفيذ الخاصة بمحطة تحلية الخبر، ومحطة تحلية الجبيل سيكون خلال شهر ديسمبر المقبل، مبيناً أن التنفيذ الفعلي للمشروعين سيبدأ مطلع العام الجديد 2019م، متوقعاً اكتمال العمل بإذن الله خلال 24 شهراً من تاريخ الترسية.

وكشف الحازمي أن مشروع محطة تحلية الخبر سيسهم في رفع الإنتاج‏ اليومي للمياه المحلاة بمقدار 600 ألف متر مكعب يومياً، ليصبح الإنتاج‏ الكلي لمحطة تحلية الخبر 880 ألف متر مكعب يومياً. وسيحقق خفضاً في الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي بنسبة 80% من أصل 65 مليار قدم3 تُمثل الاستهلاك الحالي. إضافةً إلى خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج‏ المياه المحلاة بنسبة 60%، وزيادة إيرادات الدولة بنحو 7.8 مليار ريال جراء الوفر في تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية إلى “2030م”.

وأضاف أن مشروع محطة تحلية الجبيل سيزيد الإنتاج‏ اليومي للمياه المحلاة بمحطة الإنتاج‏ رقم “1” من 138 ألف متر مكعب يومياً ليصبح 400 ألف متر مكعب يومياً وبذلك يكون الإنتاج‏ الكلي لمحطة الجبيل 1.500 مليون متر مكعب يومياً. وسيحقق خفض في الاستهلاك السنوي للغاز الطبيعي بنسبة 86% من أصل 38 مليار قدم3 تمثل الاستهلاك الحالي، لافتاً إلى مساهمته في خفض التكاليف التشغيلية لإنتاج‏ المياه بنسبة 55%، إلى جانب زيادة إيرادات الدولة بنحو 5.7 مليار ريال، جراء الوفر في تكاليف الوقود والتكاليف التشغيلية إلى 2030م.

وأشار محافظ المؤسسة إلى أن المحطتين الجديدتين تأتيان ضمن عدد من المشاريع الحيوية التي يجري تنفيذها حالياً في عموم مناطق المملكة، وذلك وفقاً لتوجيهات الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بشأن تقديم كافة الخدمات لأبناء هذا الوطن وتلبية احتياجاتهم من المياه المحلاة.