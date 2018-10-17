التشهير بشركة ضللت المستهلكين بإعلان اشتر برجر والثاني مجانًا

المواطن - الرياض

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأربعاء، بشركة متخصصة في تقديم خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية بمدينة الرياض، والمدير الشريك بالشركة، وذلك بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يقضي بثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري؛ لعدم التزامها بضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية.

وأصدرت المحكمة حكمًا تضمّن فرض غرامة مالية، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المحكوم عليهما.

وكانت الوزارة قد تلقت بلاغًا عن مخالفة مطعم وجبات سريعة تابع للشركة، وبمباشرة مأموري الضبط القضائي للبلاغ لوحظ وجود إعلان ترويجي على مقر المنشأة مضمونه “اشتر برجر واحصل على الثاني مجانًا”، وبذلك تبيّن مخالفة المنشأة لضوابط وشروط تراخيص التخفيضات، واتضح أن العرض قديم وغير مرخص، كما أقر مسؤولو المنشأة بانتهاء مدة العرض، وعدم إزالة الإعلان، مما تسبب في إيهام المستهلكين وتضليلهم، وهو ما يعد مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري.

وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، ومراقبة العروض التسويقية للمنشآت والمراكز والمحال التجارية؛ لضمان عدم وجود أي تضليل أو خداع للمستهلكين، واتخاذ كل الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.