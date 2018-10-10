التشهير بصاحب مؤسسة لثبوت مخالفة لنظام العلامات التجارية

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، عن التشهير بصاحب مؤسسة تزاول نشاط تجارة قطع غيار السيارات بمدينة الرياض.

وأوضحت في بيان لها، أن التشهير يأتي بعد صدور حكم قضائي بإدانة صاحب المنشأة، وثبوت مخالفته لنظام العلامات التجارية، وذلك بحيازة وعرض فلاتر سيارات مقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية وإيهام وتضليل للمستهلكين بجودة المنتجات المعروضة.

كما تضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمدينة الرياض فرض غرامة مالية، ومصادرة السلع المقلدة، ونشر حكم المخالفة في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

يذكر أن القضية تعود إلى وقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار على مقر المؤسسة، حيث تم ضبط أكثر من 23 ألف قطعة من فلاتر الزيت والهواء المقلدة لعلامات تجارية معروفة مسجلة لدى الوزارة، وبناءً عليه تم ضبط ومصادرة البضاعة المقلدة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام العلامات التجارية.