التعليم تستعد لإطلاق منظومة نتائجي المتكاملة

المواطن - الرياض

تستعد وزارة التعليم، ممثلة بوكالة الأداء التعليمي الإدارة العامة للتقويم والقبول، لإطلاق منظومة “نتائجي” المتكاملة، حيث تعقد في ضوء ذلك لقاء “تبوك لمشروع نتائجي” يومي الاثنين والثلاثاء 6- 7/ 2/ 1440هـ، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك لفريق عمل المشروع المكوّن من الوزارة وإدارات التعليم وجهات الاختصاص في ورش عمل لمتابعة إنجاز المشروع.

وقال مدير عام التقويم والقبول عبدالكريم بن سليمان الجربوع: إن اللقاء يأتي استمرارًا لتكامل إنجاز مشروع “نتائجي” للأتمتة الإلكترونية للوثائق والشهادات وصولًا إلى إطلاق ملف الطالب “نتائجي” الإلكتروني الذي يتضمن جميع شهاداته من بداية التحاقه بالتعليم وإتاحة إصداره لها إلكترونيًّا في أي وقت ومكان من خلال توفير نظام الباركود والاعتماد الإلكتروني لجميع شهاداته استمرارًا لتيسير الخدمة للمستفيدين في أماكن إقامتهم وتجنيبهم عناء السفر.

وأضاف الجربوع أن منظومة “نتائجي” تأتي تحقيقًا للأمر السامي الكريم وقرار مجلس الوزراء الموقر الذي يؤكد المحافظة على الوثائق الحكومية والتحول إلى المعاملات الإلكترونية، وإتاحة إصدار المستفيد لشهاداته إلكترونيًّا في أي وقت ومكان من خلال توفير نظام الباركود والاعتماد الإلكتروني لجميع شهاداته الدراسية، في مكان إقامته دون تكبده عناء السفر للمنطقة التي درس فيها وصدر منها أصل الشهادة، إضافة إلى إعطاء مزيد من الصلاحيات لإدارات التعليم من خلال تكامل الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، وتوظيف قواعد بيانات نتائج الطلاب فيما يخدم العملية التعليمية والرصد البحثي والدراسات العلمية لواقع التعليم ونقاط القوة والضعف وخط تطوره.

ويشترك في فريق عمل هذا المشروع مع وكالة الأداء التعليمي كل من شركة تطوير-الخدمات التقنية، وإدارة الخدمات الإلكترونية بالوزارة، وعدد من إدارات التعليم.

وروعي في هذه المنظومة إيجاد قاعدة موحدة لبيانات الطلاب من جميع الأنظمة الإلكترونية القديمة والجديدة والربط مع الجهات المختصة لتحديثها والتعامل معها، كما تتضمن أرشفة إلكترونية للسجلات الدراسية والشهادات ما قبل عام 1420هـ وتوفير معلومات الشهادات للجهات الطالبة لها داخل المملكة وخارجها.