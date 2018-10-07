التعليم تعلن ضوابط وإجراءات الإيفاد للخارج للعام الدراسي المقبل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات ترشيح المعلمين والقيادات المدرسية والمشرفين التربويين للإيفاد للعمل للتدريس في الخارج للعام الدراسي المقبل 1440 / 1441هـ

وأوضحت وزارة التعليم في تعميم لها وزعته على إداراتها بمختلف المناطق أنه بناء على ما ورد في المادة الثامنة من لائحة تنظيم المدارس السعودية في الخارج الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 36 وتاريخ 25 / 2 / 1418هـ المتضمنة إيفاد معلمين سعوديين للعمل بالمدارس السعودية في الخارج، وبناء على موافقات المقام السامي الكريم على إيفاد معلمين سعوديين للعمل في بعض الدول الشقيقة والصديقة.

وأضافت أنه نظراً لحاجة بعض الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج وبعض الدول لإيفاد معلمين ومشرفين تربويين سعوديين للعام الدراسي القادم 1440 / 1441هـ، تم توجيه مديري الإدارات التعليمة بترشيح منسوبيها للإدارة العامة للمدارس السعودية بالخارج في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 13 / 4 / 1440هـ.

وأوضحت وزارة التعليم أنه لن ينظر فيما يصل بعد هذا التاريخ، مع ضرورة التقيد بإرسال الأوراق المطلوبة فقط.

كما أوضحت الوزارة الضوابط والإجراءات الخاصة بالترشيح للإيفاد للعمل في الخارج من خلال الرابط المرفق أدناه.

تعميم الإيفاد 1439-1440هـ

وبهذه المناسبة ذكر مدير عام المدارس السعودية في الخارج الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري أن الإيفاد للعمل في المدارس السعودية في الخارج يعد فرصة للزملاء شاغلي الوظائف التعليمية لإثراء خبراتهم والاستفادة من تجاربهم في تطوير الميدان النعليمي.

وحث السديري الراغبين في الترشح على الحرص على أداء اختبار قياس المناسب لتخصصاتهم.