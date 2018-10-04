التعلیم تعلن نتائج التحقیق الأولیة في وفاة طالب الرحلة الترفیھیة

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت الإدارة العامة للتعلیم في مكة المكرمة نتائج التحقیق الأولیة في وفاة الطالب ناصر الحربي الذي توفي أمس الأربعاء نتیجة إصابته بالتعب والإعیاء أثناء رحلة نظمتھا مدرسته.

وقالت في بیان الیوم (الخمیس) إنه من خلال المعلومات الأولیة فإن الرحلة التي نفذتھا المدرسة شملت موافقات خطیة على المشاركة بالرحلة لـ97 طالباً، ومنھم الطالب الفقید الذي كان يعاني من مرض في القلب وأجريت له عملیة قلب قبل 6 سنوات بسببه.

وأضافت إدارة التعليم بمكة المكرمة أنه أثناء الرحلة شعر الطالب بالإرھاق ما دفع المشرفین على الرحلة لنقله فوراً إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاھر، حیث فارق الحیاة قبیل الظھر.

وأشارت إلى أن الجھات المختصة تتولى التحقیقات في الحادثة بالتنسیق مع الإدارة العامة للتعلیم.