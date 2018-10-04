التعلیم توضح تفاصیل وآلیة توطین الوظائف الإداریة بالمدارس الأھلیة

التعلیم توضح تفاصیل وآلیة توطین الوظائف الإداریة بالمدارس الأھلیة

2018/10/04
الساعة 11:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعلیم مبارك العصیمي عن تفاصیل التعمیم الذي أصدره الوزير أحمد العیسى للإدارات بتوطین الوظائف الإدارية والإشرافیة في المدارس الأھلیة خلال مھلة 3 أشھر.

وقال العصیمي في مداخلة مع برنامج “يا ھلا” على روتانا خليجية، الیوم الخمیس إن التعمیم طالب فیه الوزير إدارات التعلیم في المناطق بتنفیذ محتواه خلال الفصل الدراسي الأول، بالتركیز على أن تُسند الأعمال الإدارية إلى معلمین سعوديین.

وأشار إلى أن الوظائف المستھدفة بالتوطین تشمل قادة المدارس والوكلاء الإداريین والمرشدين الطلابیین ورواد النشاط والوظائف المرتبطة بأعمال إدارية، وأمناء المكاتب، ويمتد إلى شمول العمال الذين يقومون على خدمة الطلاب.

وأكد متحدث التعليم أن آلیة تنفيذ التعميم، تُركت لمديريات التعلیم في المناطق وفق المساحة الزمنیة المحددة، مشیرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع القرار بھدوء حتى لا يؤثر على الیوم الدراسي للطالب.

 

 

 

 


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