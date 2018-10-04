التعلیم توضح تفاصیل وآلیة توطین الوظائف الإداریة بالمدارس الأھلیة

المواطن - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لوزارة التعلیم مبارك العصیمي عن تفاصیل التعمیم الذي أصدره الوزير أحمد العیسى للإدارات بتوطین الوظائف الإدارية والإشرافیة في المدارس الأھلیة خلال مھلة 3 أشھر.

وقال العصیمي في مداخلة مع برنامج “يا ھلا” على روتانا خليجية، الیوم الخمیس إن التعمیم طالب فیه الوزير إدارات التعلیم في المناطق بتنفیذ محتواه خلال الفصل الدراسي الأول، بالتركیز على أن تُسند الأعمال الإدارية إلى معلمین سعوديین.

وأشار إلى أن الوظائف المستھدفة بالتوطین تشمل قادة المدارس والوكلاء الإداريین والمرشدين الطلابیین ورواد النشاط والوظائف المرتبطة بأعمال إدارية، وأمناء المكاتب، ويمتد إلى شمول العمال الذين يقومون على خدمة الطلاب.

وأكد متحدث التعليم أن آلیة تنفيذ التعميم، تُركت لمديريات التعلیم في المناطق وفق المساحة الزمنیة المحددة، مشیرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع القرار بھدوء حتى لا يؤثر على الیوم الدراسي للطالب.

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أ. #مبارك_العصيمي

آلية تنفيذ قرار وزير التعليم تركت لمديريات التعليم، والوزارة تتعامل مع القرار بهدوء حتى لا يؤثر على اليوم الدراسي للطالب#برنامج_ياهلا@mualosaimi pic.twitter.com/X9S68ICuvJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2018

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أ. #مبارك_العصيمي

قرار الوزير بتوطين الوظائف الإدارية بالمدارس الأهلية يوفر 16 ألف وظيفة لأبناء الوطن خلال 3 أشهر فقط..#برنامج_ياهلا@mualosaimi pic.twitter.com/to57ipAbAF — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 4, 2018