التكافؤ شعار مباريات الفيصلي والرائد دوريًا

المواطن - مروة نبيل

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة الفيصلي والرائد في افتتاح منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحمل مباريات الفيصلي والرائد في الدوري السعودي للمحترفين شعار التكافؤ، حيث تواجها 16 مرة من قبل في البطولة المحلية، فاز الفريق العنابي في 5 مواجهات، وهُزم في 6 لقاءات، وخيم التعادل على نتيجة 5 مباريات.

ونجح لاعبو الفريق العنابي في تسجيل 22 هدفًا خلال مباريات الفيصلي والرائد في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأحرز لاعبو الرائد 26 هدفًا.

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على نتيجة آخر مباراة جمعت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بنظيره الرائد في الدوري السعودي للمحترفين.

ويأمل الفيصلي استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج من دوامة النتائج السلبية في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يسعى الرائد لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه والتقدم في جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الـ12 في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة والتعادل في أخرى، والهزيمة في 4 مواجهات.

فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز العاشر بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، من الفوز في مباراة والتعادل مرتين، والهزيمة في 3 لقاءات.