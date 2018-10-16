الجابر يدرس ملف استضافة السعودية لـ الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه كلف سامي الجابر نجم الكرة السعودية السابق بدراسة ملف استضافة المملكة لبطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة المقبلة.

وتحدث آل الشيخ لقناة KSA SPORTS قائلًا: المملكة أصبحت قبلة مُهمة للرياضيين وكلفت سامي الجابر بدراسة ملف استضافة السعودية لبطولة كأس أمم آسيا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف تركي آل الشيخ: لا خوف على الرياضة السعودية بسبب دعم سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتابع آل الشيخ: المنتخب السعودي كبير في آسيا؛ فنحن سبق لنا الفوز باللقب في ثلاث مناسبات وكنا الوصيف مرتين ونعمل على تحقيق التطور لرياضتنا.

يتواجد تركي آل الشيخ حاليًّا في الولايات المتحدة الأميركية للعلاج.

وكان المنتخب السعودي سبق له الفوز ببطولة كأس أمم آسيا من قبل أعوام 1984 و1988 و1996 بدولة الإمارات العربية المتحدة.