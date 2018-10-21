الجبير عن وفاة خاشقجي: الملك مصمم على محاسبة المتورطين وولي العهد لم يعلم بالعملية

المواطن - الرياض

في حديث المصارحة والكاشفة، كما هي عادة المملكة ومسؤوليها دومًا، تحدث وزير الخارجية عادل الجبير عن قضية وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة لدى تركيا.

وشدد الجبير، خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز، على أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصممٌ على محاسبة المتورطين في هذه القضية، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن لديه علم بالعملية.

وأكد الجبير أن تضارب الروايات حول الحادث دفع المملكة للتحقيق فيها، حيث تعكف الآن على معرفة موقع الجثة وتحديد ما حدث.

ورأى الجبير أن تصريحات “مشرعي” أميركا عاطفية، وأن المملكة ستشارك المعلومات الجديدة حال توفرها، مشددًا في الوقت نفسه على أن علاقة المملكة مع أميركا ستتجاوز هذا الموضوع.

وكانت النيابة العامة أكدت في بيان لها أن التحقيقات الأولية التي أجرتها في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي؛ مما أدى إلى وفاته (رحمه الله).

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصًا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدًا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.