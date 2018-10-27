الجبير: قضية خاشقجي أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات

الجبير: قضية خاشقجي أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات

2018/10/27
الساعة 10:15 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
1830
0
طباعة
المواطن - المنامة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت أن قضية خاشقجي أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات.

وقال الجبير خلال تصريحات له: أن السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع رؤيتين بالشرق الأوسط رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية.

وفي شأن اخر أكد الجبير أن عملية السلام لا بد وأن تكون المفتاح للعلاقات مع إسرائيل.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :