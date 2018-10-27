الجبير: قضية خاشقجي أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات

المواطن - المنامة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم السبت أن قضية خاشقجي أصبحت هيستريا والحقائق تتكشف مع سير التحقيقات.

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وقال الجبير خلال تصريحات له: أن السعودية لديها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وهذا لن يتغير مؤكدا أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع رؤيتين بالشرق الأوسط رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية.

وفي شأن اخر أكد الجبير أن عملية السلام لا بد وأن تكون المفتاح للعلاقات مع إسرائيل.