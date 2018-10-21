الجبير لـ فوكس نيوز: وفاة خاشقجي خطأ جسيم ومصممون على محاسبة المتورطين

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية عادل الجبير تصميم المملكة على محاسبة المسؤولين عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

ولفت الجبير في حديث مع شبكة فوكس نيوز إلى أن واقعة خاشقجي كانت خطأ جسيمًا،نافيًا علم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بها.

وأضاف الجبير أن تضارب التقارير عن خروج خاشقجي من القنصلية هو ما دفع المملكة إلى فتح تحقيق داخلي.

وكانت النيابة العامة أكدت في بيان لها أن التحقيقات الأولية التي أجرتها في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي مما أدى إلى وفاته – رحمه الله – .”

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة”.