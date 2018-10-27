الجبير: هناك رؤيتان بالشرق الأوسط رؤية سعودية مستنيرة وأخرى إيرانية ظلامية

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، عادل الجبير، أن السعودية لديها علاقات إستراتيجية وحديدية مع الولايات المتحدة، وهذا لن يتغير.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي بالمنامة، أن هناك رؤيتين بالشرق الأوسط الأولى رؤية سعودية مستنيرة والأخرى إيرانية ظلامية.

وتابع أن إيران تواصل دعم الإرهاب في المنطقة وستواجه عقوبات صارمة تتصاعد في نوفمبر المقبل.

وأشار الجبير إلى أن السياسة الخارجية لإدارة ترامب عقلانية وواقعية وندعمها جميعًا في الخليج.

ولفت إلى أن مجلس التعاون الخليجي سيبقى المؤسسة الأهم لدول الخليج، والأولوية لدينا ألا يتأثر مجلس التعاون الخليجي بالخلافات مع قطر.

وتطرق الجبير إلى العلاقة مع تركيا، حيث أكد أن تركيا دولة صديقة للمملكة العربية السعودية، ولدينا علاقات تجارية واستثمارية جيدة معها.

وشدد الجبير على أن عملية السلام لابد وأن تكون المفتاح للعلاقات مع إسرائيل.