الجبير يُلجم مرددي مزاعم التأخر في تحقيقات خاشقجي : متى انتهت تحقيقات أبو غريب؟

المواطن - الرياض

كشف وزير الخارجية، عادل الجبير، تفاصيل جديدة عن واقعة وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة لدى تركيا.

وقال الجبير في حواره إلى قناة الـFOX NEWS الأميركية: إن سبب تأخر إعلان السعودية 18 يومًا كان بسبب وجود تقرير تشير بأنه خرج من القنصلية واكتشف فريق التحقيق السعودي وجود تتناقض، ولأن المملكة لا تريد أن تضع افتراضات أو إشاعات أخذ الموضوع وقتًا، مقارنًا بين هذا التأخر وقضية سجن أبو غريب التي أخذت وقتًا وصل إلى سنوات حتى إصدار حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث.

نص الحوار:

المذيع:

ينضم لنا الآن من الرياض وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، السيد الوزير شكرًا لانضمامك معنا.

عادل الجبير:

شكرًا للاستضافة.

المذيع:

مثل ما تعلم هناك شكوك حول العالم، وهنا في واشنطن، وفي جميع أنحاء العالم بشأن آخر التفسيرات حول اختفاء وموت جمال خاشقجي. أريد أن أعطيك فرصة لوضع آخر تفسير وكيف وصلت الأمور إلى هذا.

عادل الجبير:

كان لدينا فرد معين جاء إلى القنصلية واتصل به أفراد من فريق الأمن السعودي وقالوا لنا إنه ترك الصراع وغادر وعاد للسعودية لتقديم التقرير لهذا الغرض. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أرسل فريقًا للتحقيق في تركيا مع السلطات التركية. التقارير التي كنا نحصل عليها من تركيا ولم تتوافق التقارير التي قدمها الفريق لنا بعد عودتهم إلى المملكة العربية السعودية. ثم أوعز الملك إلى المدعي العام بفتح تحقيق، وهو ما فعله قبل تسعة أيام واكتشف أن هناك تناقضات واكتشفنا أنه قتل داخل القنصلية. نحن لا نعرف التفاصيل ولا نعرف أين الجثة. المدعي العام أصدر أوامر باحتجاز (18) شخصًا للاستجواب وربما لمحاكمتهم. كما أمر الملك بإقالة عدد من المسؤولين بخصوص هذا الملف. هذا الانتشار هو الخطوة الأولى في رحلة طويلة، ونحن عازمون على كشف كل حجر ونحن عازمون على معرفة وإظهار كل الحقائق، ونحن عازمون على معاقبة أولئك الذين وراء جريمة القتل. ونحن عازمون على ضمان أن المؤسسات التي تتعامل مع الاستخبارات تم فحصها وموازنتها في ذلك وضمان أن شيئًا من هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى.

المذيع:

لقد قلت أنك لا تعلم مكان تواجد الجثة، على الأرجح شخص ما يعلم أين هي؟ هل تم تمزيقها؟ هل تعرف ذلك؟

عادل الجبير:

نحن نعمل على هذا، ونعمل مع الحكومة التركية ومع زملائنا الأتراك، ونحن نواصل خط الاستجواب، ولدينا نية لمعرفة ما حصل ولدينا نية إظهار جميع الحقائق بخصوص هذا الموضوع. نريد أن نتأكد مما حصل ونريد محاسبة المسؤولين خلف هذه القضية.

المذيع:

لماذا أخذت المساءلة 18 يومًا لإطلاق الرواية السعودية، بالبداية تم التصريح أنه خرج من القنصلية ثم حصل صمت لفترة معينة ثم تفاصيل بدون إشارة عن الجثة؟

عادل الجبير:

لقد كان لدينا تقارير تشير بأنه خرج من القنصلية، وكما ذكرت مسبقًا أن فريق التحقيق الخاص بنا في تركيا اكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير وعندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات وأكد أن التقارير التي وضعت مبدئيًّا كانت خاطئة، وأنه هناك شيء حصل يعتبر جريمة.

وبالنتائج الموجودة أخذنا خطوات، لكن يجب ألا ننسى عندما يكون لديك أوضاع كهذه ترغب أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو إشاعات، لهذا الموضوع يأخذ وقتًا، وربما نسترجع قضية أبو غريب التي أخذت وقتًا وإصدار حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث، وهذه الأمور تأخذ وقتًا ويجب أن تكون حذرًا.

المذيع:

أنتم حكومة تعتمد على السلطة وأنت تقول إن ولي العهد محمد بن سلمان لا يعلم بما حدث على الإطلاق على رغم من أعضاء الفريق الـ15 قريبين منه؟

عازمون أن مثل هذه الأفعال لا يمكن أن تحدث مرة أخرى؟

عادل الجبير:

حسنًا، برت، نحن ليست حكومة متسلطة نحن حكومة ملكية لدينا ضوابط وتوازنات ولدينا نظامنا، أفراد هم وراء هذا خارج نطاق السلطة. بكل وضوح هناك خطأ كبير ارتكب ومحاولة للتغطية لما حصل، وهذه الأمور للأسف تحدث ونريد أن نكون متأكدين أن المسؤولين وراء هذه الحادثة سيعاقبون بحسب الإجراءات المتبعة. تاريخنا في السعودية خلال الـ80 سنة الماضية لم يحدث مثل هذا السلوك ولا يمكن هذا السلوك أن يتكرر. هذه العملية خاطئة وسلوك إجرامي والمسؤولين وراءه سيعاقبون.

المملكة تريد محاسبة المسؤولين خلف هذه القضية:

المذيع:

العودة إلى السؤال المتعلق، هل ولي العهد يعلم أي شيء بخصوص هذا الموضوع بشأن أشخاص قريبين منه متورطين بهذه العملية؟

عادل الجبير:

لم يكن هناك أشخاص قريبين منه، بل كان هناك صور لأشخاص كانوا ضمن فريقه الأمني من وقت لآخر، لكن هذا طبيعي أشخاص أمنيين يتعاملون مع ملف أمني داخلي أو خارجي، والصور المتداولة لا تعني تورطهم بالحادثة على الإطلاق. ولي العهد نفى ذلك، ولي العهد ليس له علاقة بهذا حتى أعضاء الاستخبارات ليس لديهم علاقة بهذا، هذه عملية فردية تجاوزا الأوامر والمسؤولية التي لديهم وارتكبوا خطأ في حق جمال خاشقجي.

المذيع:

هل تعتقد أن الأتراك لديهم تسجيلات عما حدث في القنصلية؟

عادل الجبير:

لا أعلم، ولكن هم قالوا إن لديهم تسجيلات، ولم نستمع إليها وليس لدي علم عن أي حكومة استمعت إليها.

المذيع:

هل تعتقد أن الاستخبارات الأميركية لديها اعتراض على هذه العملية رفيعة المستوى؟

عادل الجبير:

لا أعلم، ولكن أتوقع أنه إذا كان لديهم لكان أخبرونا عنها، وأرى الكثير من التوقعات والإشاعات في الإعلام، وأنصح الناس بالتصرف بوعي وانتظار التحقيقات في تركيا وفي السعودية تظهر نتائجها لكي نعرف حقيقة الأمر.

المذيع:

أنت تعرف يا معالي الوزير أن هنالك العديد من الانتقادات حول تفسير الحادثة، ولكن كيف تفسر أن الصحافي ذو 60 عامًا قاوم 15 رجلًا في القنصلية، والذي يعد واحدًا منهم متخصص في التشريح؟

عادل الجبير:

لا أعتقد أن الـ15 رجلًا كانوا في القنصلية عندما وقعت الحادثة، ولكننا نتحرى عن كل عضو في الفريق، ولمعرفة كيف تم تشكيلهم وما هي أدوارهم، وذلك لكي نتعرف عما حدث داخل القنصلية، والتحقيقات ما زالت في بداياتها، ولكن سوف ننهي التحقيقات لأجل الحصول على الصورة كاملة والتعرف عن المتسببين ومحاسبتهم، وإطلاع الجميع عما حدث.

المذيع:

متأكد أنك سمعت بخبر صناع القرار الأميركي مثل السيناتور راند بول الذي قال بأنه “متأكد من أن ولي العهد السعودي متورط وهو من قاد هذه العملية، ولا يجب أن نستمر في علاقة مع ولي العهد السعودي، وأتوقع أنه يجب أن يتم تغييره، وأعتقد أن العقوبات ليست كافية”، والكثير مثل السيناتور راند بول يتفقون معه، ما رأيك؟

على أعضاء الكونجرس الانتظار إلى أن تصلهم الحقائق ثم يحكموا بناءً عليها ولكن لا يقفزوا للاستنتاجات بدون انتهاء التحقيقات:

عادل الجبير:

مندهش من شخص يبعد 6 آلاف ميل متأكد من حادثة وقعت على بعد 6 آلاف ميل عنه، وليست لديه معلومات أو استخبارات، ولذلك يعد السيناتور بول يحكم بالعواطف والاحتماليات وليست مبنية على الحقائق، وبخصوص موضوع من يقود السعودية ذلك يعد قرارًا سعوديًّا ولا أحد آخر غيرها، وباحترام أدعو أعضاء الكونجرس للانتظار إلى أن تصلهم الحقائق ثم يحكموا بناءً عليها، ولكن لا يقفزوا للاستنتاجات بدون انتهاء التحقيقات، وهنالك قانون يكون فيه المتهم بريئًا حتى تتم إدانته، ولكن الناس للأسف قاموا بقلب ذلك القانون.

المذيع:

هل أنت قلق وخائف من مجرى التحقيقات التي قد تظهر خلاف ما تقوله الآن؟

تاريخنا في السعودية خلال الـ80 سنة الماضية لم يحدث مثل هذا السلوك، ولا يمكن هذا السلوك أن يتكرر:

عادل الجبير:

وضعنا السيناريو المبني على الحقائق التي حصلنا عليها في وقتها، وسوف نستمر في وضع المعلومات الموثوقة حال توفرها، ونحن واضحون بأننا لن نترك صخرة بدون أن نكشف عنها، وسوف نحمل جميع المتورطين المسؤولية عن أفعالهم بغض النظر عن مناصبهم.

المذيع:

هل الملك سلمان يقف خلف ولي العهد في هذه الحادثة؟

عادل الجبير:

الملك سلمان عازم على استمرار التحقيقات، وعازم على إظهار الحقائق، وعازم على محاربة المسؤولين عن الحادثة، وعازم على وضع سياسات وإجراءات تمنع تكرار حدوث هذه الحادثة مرة أخرى.

المذيع:

ماذا سيحدث في الذين اعتقلتموهم بشأن هذه الحادثة؟

عادل الجبير:

ذلك يعود إلى المحكمة لتتخذ قرارها بشأنهم، والمدعي العام سوف يضع العقوبات في حال انتهت التحقيقات، وسوف يتم توجيه المعتقلين إلى المحاكم، والمحكمة سوف توجه لهم عقوبات.

المذيع:

هل لديك رسالة اليوم تقدمها لعائلة خاشقجي؟

عادل الجبير:

نعم، هذه غلطة فظيعة وكارثة فظيعة، وتعازينا نوجهها لهم، ونشعر بألمهم ونأمل أن ذلك لم يحدث، وأتمنى أننا استطعنا تجنب ذلك، ولكن للأسف ارتكبت غلطة كبيرة جدًّا، وأؤكد لهم أن المسؤولين عن ذلك سوف يتحملون عواقب ذلك.

المذيع:

في الخاتمة يا معالي الوزير أنت أمضيت فترات طويلة كسفير للسفارة السعودية بأميركا والآن كوزير الخارجية السعودية، أين ترى مستقبل العلاقات الأميركية السعودية؟

عادل الجبير:

العلاقات السعودية الأميركية تاريخية وإستراتيجية، ولدينا مصالح عظيمة نشاركها معًا، ولدينا علاقات تجارية عظيمة، ولدينا مشاكل في الأمن مهمة للبلدين، ونعمل بشكل قريب من بعض في مواجهة الإرهاب والتشدد وتقوض السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة، ونحاول إحلال السلام في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وباكستان وأفغانستان، والعلاقة مهمة بشكل كبير جدًّا بين البلدين إستراتيجيًّا، وأعتقد أنه عندما تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق ويعلم الناس من المسؤول ويرونهم يعاقبون ويرون الإجراءات توضع في مكانها لعدم تكرار ذلك، وذلك سيجعل العلاقة تتعدى هذه الحادثة.

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