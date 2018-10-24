الجدعان يبحث التعاون والاستثمار مع رئيسي هواوي السعودية وريبلوود ادفايزورز

المواطن - الرياض

اجتمع وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، صباح اليوم الأربعاء، بالرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية.

وناقش الجدعان رئيس شركة هواوي السعودية أبرز التطورات في مجال الاستثمار بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وسبل تطوير القدرات البشرية الوطنية.

كما اجتمع الوزير الجدعان بالرئيس التنفيذي لشركة “ريبلوود ادفايزورز” لبحث سبل تعزيز التعاون على ضوء برنامج تطوير القطاع المالي وتبادل الخبرات في عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية.