الجدعان يرأس وفد المملكة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

المواطن - واس

يترأس معالي وزير المالية، الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد في مدينة بالي بإندونيسيا خلال الفترة (11- 14 أكتوبر 2018م)، إذ يضم الوفد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، ونائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري.

وسيترأس معاليه وفد المملكة لاجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الـ38، وستناقش اللجنة تطورات الاقتصاد العالمي، والمخاطر الاقتصادية التي تواجه النمو الاقتصادي العالمي، والتعاون في مجال السياسات المالية والنقدية للحد من هذه المخاطر، كما سيرأس معاليه وفد المملكة لاجتماع لجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي الـ98؛ لمناقشة عدد من المواضيع من بينها مشروع رأس المال البشري، وجدول أعمال بالي للتقنية المالية، والديون في الدول الناشئة والمنخفضة الدخل.

وسيعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اجتماعًا على هامش هذه الاجتماعات، لاستعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، وضمان مرونة البنية المالية الدولية، وموضوع تمويل البنى التحتية.

من ناحية أخرى، سيشارك معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان في الاجتماع المشترك لمدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واجتماع رئيس البنك الدولي مع محافظي الدول العربية لبحث علاقة البنك بدول المنطقة وسبل تعزيزها.

وتأتي مشاركة المملكة في هذه الاجتماعات لتواصل دورها الفاعل والبناء في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في صياغة أجندة العمل المالي الدولي.