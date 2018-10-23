الحريري: إجراءات المملكة في قضية خاشقجي تخدم مسار العدالة

المواطن - الرياض

أكد سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، أن الإجراءات السعودية، التي اتخذتها بشأن قضية الصحفي جمال خاشقجي، تخدم مسار العدالة.

وقال الحريري إن “الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية الصحفي جمال الخاشقجي، رحمه الله، تصب في الإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة”.

وأضاف الحريري أن “توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتساهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة”.

واعتبر الحريري أن “الأمر الذي كان محل ترحيب الأشقاء العرب واجتماعهم على أن استقرار السعودية وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف”.