الخارجية الأمريكية: بومبيو سيزور المملكة.. الاثنين

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قالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مايك بومبيو وزير الخارجية سيزور العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد في وقت سابق اليوم أن المملكة تعمل عن قرب مع تركيا لإجلاء غموض اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي في تركيا قبل عدة أيام.

وقال ترامب في تغريدة له عبر تويتر إنه تحدث هاتفيًا مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أكد له أن المملكة تعمل مع تركيا للوصول إلى الحقيقة.

وأشار ترامب إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيزور السعودية في وقت قريب.

وكان خاشقجي اختفى في تركيا في الثاني من أكتوبر الجاري وطلبت المملكة من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك لإماطة اللثام عن هذه القضية.

وأعلن ترامب في وقت سابق أن أمريكا تعمل مع السعودية وتركيا لأجل الوصول إلى الحقيقة في قضية خاشقجي.