الخدمة المدنية تستعد لتحديث لوائحها والحمدان يوضح الأسباب

المواطن - الرياض

أكد وزير الخدمة المدنية، سليمان الحمدان، أن برنامج التحول الوطني ركز بشكل جلي وواضح على العمل لتحقيق التميز في أداء الأجهزة الحكومية ورفع مستوى الخدمات.

ورفع الحمدان، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أسمى الشكر والامتنان الكبيرَيْن على الثقة الغالية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنةٍ برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، بحيث تصدُر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية.

وشدد وزير الخدمة المدنية على أن القرار سيكون له انعكاس إيجابي وكبير على الوزارة، موضحًا أن التحول الوطني ركز على تحقيق التميز في أداء الأجهزة الحكومية ورفع جودة الخدمات، ولذلك أصبح على الوزارة أن تعمل على تحديد اللوائح لأن من الضروري تحديثها لتلبي المتطلبات الحالية والمستقبلية بشكل عصري وحديث.