الدوري الإسباني يُطارد نجم تشيلسي

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية إنجليزية: إن اللاعب الإسباني سيسك فابريغاس، نجم وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، قد يرحل للدوري الإسباني بعد نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية نقلًا عن صحيفة الميرور الإنجليزية أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع سيسك فابريجاس في صيف العام المقبل، حيث سيكون عقده قد انتهى مع نادي تشيلسي.

ويعاني سيسك فابريجاس بسبب عدم اللعب بشكل أساسي مع نادي تشيلسي، منذ قدوم الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة والتعاقد مع الإيطالي جورجينيو من صفوف نادي نابولي الإيطالي.

وكان فابريجاس انضم إلى صفوف نادي تشيلسي في عام 2014 قادمًا من نادي برشلونة الإسباني.

سبق للاعب فابريجاس اللعب في صفوف نادي آرسنال الإنجليزي وحقق أرقامًا مميزة له من الناحية الفردية، كما حقق تألقًا كبيرًا مع المنتخب الإسباني في مونديال 2010 وساهم في حصول بلاده على اللقب.