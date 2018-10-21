الدوري السعودي ضمن قائمة أغلى المسابقات الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

شهد الدوري السعودي للمحترفين الموسم الرياضي الحالي طفرة كبيرة على صعيد التعاقدات، حيث ضمت الأندية لاعبين محترفين على أعلى مستوى، وبأسعار مالية باهظة.

وكشف موقع “ترانسفير ماركت”، العالمي المتخصص في أسعار وإحصائيات اللاعبين، عن قائمة أغلى 5 دوريات آسيوية، وفقًا للقيمة السوقية للاعبيه.

وجاء الدوري الصيني في صدارة قائمة أغلى المسابقات الآسيوية، بعدما وصلت القيمة السوقية للاعبيه إلى 469.33 مليون يورو، يليه الدوري الياباني بـ282.38 مليون يورو، وحل الدوري السعودي ثالثًا بـ281.53 مليون يورو.

واحتل الدوري الإماراتي المركز الرابع في قائمة أغلى المسابقات الآسيوية، بعدما وصلت القيمة السوقية للاعبيه إلى 141.30 مليون يورو، ثم الدوري الكوري الجنوبي بـ137.68 مليون يورو.

ويتواجد في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 128 محترفًا، من 41 جنسية، عبارة عن 35 من إفريقيا، 63 من أميركا الجنوبية، 16 من أوروبا، و12 آسيويًّا، بالإضافة إلى لاعبين من أميركا الشمالية، ومنهم 90 لاعبًا جديدًا، و38 من محترفي الموسم الماضي.

وجذبت منافسات النسخة الحالية من الدوري السعودي للمحترفين، العديد من نجوم كرة القدم المميزين، ومنهم النيجيري أحمد موسى، الصفقة الأغلى في تاريخ المملكة بـ15 مليون يورو، جوليانو، أندري كاريلو، باولو دياز وتياجو كارليتو.