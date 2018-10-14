الرئيس اليمني: بعض القوى تصوب سهامها نحو المملكة لوقوفها بجانب اليمن

المواطن - الرياض

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوف بلاده إلى جانب أشقائه في السعودية في مواجهة القوى والمؤامرات التي تستهدف الأمة العربية والإسلامية.

وقال هادي في خطاب بمناسبة العيد الـ55 لثورة 14 من أكتوبر: إننا في هذه المناسبة نتذكر كل الشهداء ولن ننساهم والشعب اليمني هو شعب كريم لن ينسى من وقفوا معه، إن بعض القوى تحاول تصويب سهامها نحو المملكة العربية السعودية، نظرا لوقوفها مع اليمن ومع الأمة العربية ضد المد الفارسي في المنطقة العربية، إننا نقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد هذه القوى التي لا تريد للشعب العربي رفع رأسه، وأن السعودية اليوم تقود العالم العربي والإسلامي إلى محطة جديدة ضد من يتآمرون على الوطن العربي والإسلامي، تحية للمملكة العربية السعودية وقوفها عسكريا واقتصاديا وأمنيا مع اليمن.

وأضاف: لقد سعى أشقاؤنا في السعودية بقيادة أخي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان إلى دعم اليمن وقاموا بعملية الحزم والعزم، وإننا في اليمن نثمن هذه الجهود التي نحتت في قلب كل يمني من خلال مشاركتهم لنا بالدم وامتزج الدم اليمني والدم السعودي ودم القوى المشاركة في الميدان من الإمارات العربية المتحدة ومن الكويت ومن البحرين ومن السودان الشقيق الذي أعطى عددا من الشهداء إننا نسجل شكرنا للشعب السوداني.