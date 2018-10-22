الرمز المشترك يجمع الخطوط السعودية والاتحاد للطيران

المواطن - واس

أعلنت الخطوط السعودية الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية , والاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة عن توقيع اتفاقية جديدة للمشاركة بالرمز بما يوفر للمسافرين مزيداً من خيارات الوصول إلى أكثر من 40 وجهة للترفيه والأعمال في الأسواق المحلية للناقلتين وعلى امتداد العالم، كما أعلنت الناقلتان عن خطط طموحة لتحقيق المزيد من التعاون التجاري في مجالات أخرى بما في ذلك مزايا برامج الولاء وخدمات الشحن والهندسة والصيانة.

وأقيمت مراسم التوقيع بمقرالخطوط السعودية الرئيسي في مدينة جدة، حيث وقع الاتفاقية كل من مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي يان البريخت ، ونائب أول للرئيس للشؤون الحكومية والدولية بمجموعة الاتحاد للطيران أحمد القبيسي ، ونائب الرئيس لشؤون التحالفات والشراكات بمجموعة الاتحاد للطيران علي صالح .

وأفاد المهندس الجاسر أن الشراكة النوعية تنطلق من العلاقة الاستراتيجية والتكاملية التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أنها تأتي تطبيقاً لبرنامج التحول في الخطوط السعودية SV2020 التي تولي توسيع الشراكات الاستراتيجية في عدة مجالات اهتماماً كبيراً .

وبين أن الخطوط السعودية والاتحاد للطيران أسسا مفهوماً جديداً من خلال هذه الاتفاقية الموسعة، التي تستهدف تكريس التعاون بين الناقلتين في مجالات الصيانة والشحن التجاري وتغطية وجهات الناقلين، مفيداً أن مخرجات هذا التعاون سيلمسه ضيوف “السعودية” وعملاء “الاتحاد” من خلال إتاحة وجهات جديدة أكبر وكذلك تمكين المسافرين ليستفيدوا من برامج اكتساب واستبدال الأميال بين الشركتين .

من جانبه أبان الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران توني دوغلاس، أن تُشارك المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة له روابط راسخة هي الأعمق بين البلدين الشقيقين، معرباً عن فخره بأن يؤدي هذا الدور في هذا الإطار من خلال الجمع بين الشركتين عبر هذه الشراكة الفريدة، مشيراً إلى أن الشراكة ستتيح إمكانية السفر بسلاسة على امتداد شبكات وجهات الاتحاد للطيران والخطوط السعودية التي من المتوقع أن تحظى بإقبال كبير من جانب المسافرين لأغراض الترفيه والأعمال، لاسيّما الباحثين عن السفر إلى وجهات المدن غير الرئيسية.

وبين أنه بموجب الاتفاقية، ستضع الخطوط السعودية رمزها “SV” على رحلات الاتحاد للطيران إلى باكو، وتشنغدو، وأحمد أباد، وناغويا، وطوكيو-ناريتا، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والرياض، وبلغراد، وسيشل، وبوكيت، وشيكاغو أوهير، وأبوظبي.

وأضاف أنه في المقابل، ستضع الاتحاد للطيران رمزها “EY” على رحلات الخطوط السعودية إلى أبها، والباحة، والعلا، وعرعر، وبيشة، والدمام، والدوادمي، والقصيم، وجازان، والقريات، وحائل ، والهفوف، وجدة، والجوف، والمدينة المنورة، والقيصومة، ورفحاء، والرياض، وشرورة، وتبوك، والطائف، وطريف، ووادي الدواسر، والوجه، وينبع، وأبوظبي ، وشريطة الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة ستشمل الاتفاقية وجهات ميناء السودان، وتونس، والإسكندرية، وشرم الشيخ، ومُلتان، وبيشاور.

وعلى صعيد الصيانة ، تقدم الاتحاد للطيران الهندسية بالمشاركة في بعض خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة إلى الخطوط السعودية، حيث أجرت الشركة تسع فحوصات صيانة لطائرات تابعة للخطوط السعودية خلال عام 2018، ومن المقرر أن يشهد هذا التعاون مزيداً من التوسع خلال العام القادم 2019م .

وفي قطاع الشحن، تجري فرق العمل بأقسام الشحن بكلا الناقلتين مشاورات بشأن المزيد من التعاون استجابةً للزيادة المتنامية في حركة الشحن من وإلى المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات.

وفيما يخص جانب المشاركة بالرمز، تعمل فرق العمل ببرنامجي الولاء “الفرسان” و”َضيف الاتحاد” على وضع اللمسات النهائية لخطط التعاون التي من شأنها أن تثمر عن تمكين أعضاء البرنامجين من اكتساب واستبدال الأميال بصورة متبادلة.

يُذكر أن الخطوط السعودية نقلت 32 مليون مسافر على أكثر من 200 ألف رحلة خلال العام الماضي ، وشغلت أكثر من 320 مليون كيلومتر حول شبكة وجهاتها. فيما نقلت “السعودية للشحن” ما يزيد عن 320 ألف طن من الشحنات.

من جهة أخرى، بلغ عدد رحلات الاتحاد للطيران بين البلدين الشقيقين خلال العام الماضي 7,578 رحلة ونقلت 1.3 مليون ضيف. كما نقل قسم الاتحاد للشحن ما يزيد عن 28,000 طن من البضائع بين البلدين خلال العام الماضي .

وخلال موسم الشتاء لعام 2018 (بدءاً من 28 أكتوبر)، ستوفر الاتحاد للطيران رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية وفق معدلات الرحلات وطرازات الطائرات التالية : المدينة المنورة : رحلة يومياً بالطائرة طراز إيرباص A320 ، كما توفر الاتحاد للطيران كذلك رحلات إضافية معلن عنها خلال فترة الذروة بموسم العُمرة في نوفمبر/ديسمبر الدمام : أربع رحلات يومياً بالطائرة طراز إيرباص A320 ، وجدة : ثلاث رحلات يومياً تشمل رحلة بالطائرة طراز بوينغ 777-300ER المرتبة بنظام الدرجتين، ورحلة بالطائرة طراز بوينغ 787-10 المرتبة بنظام الدرجتين، ورحلة بالطائرة طراز إيرباص A320 ، والرياض : ثلاث رحلات يومياً، تشمل رحلة بالطائرة طراز بوينغ 787-9، ورحلة بالطائرة طراز إيرباص A321 ، ورحلة بالطائرة طراز إيرباص A320 .