الرميان: استثمرنا في 60 شركة عبر صندوق سوفت بنك

المواطن - تصوير: أثير الحربي

قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، خلال افتتاح الجلسة الأولى من فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، إن حوالي 10% من أصول الصندوق السيادي للمملكة هي أصول دولية، و90% هي أصول محلية.

وكشف الرميان أن الصندوق يستهدف زيادة الأصول الدولية إلى 50% بحلول 2030.

وقال “في 2030 نود أن نكون 50% أصولا دولية، و50% أصولا محلية”.

وتابع: “نهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، كما تعلمون السعودية هي دول مصدرة للنفط، وما نريد تحقيقه هو أن يتم تصنيع بعض المنتجات والخدمات محليا داخل المملكة مثل الخدمات السياحية والترفيهية”.

ولفت الرميان إلى أن صندوق الثروة السيادي للمملكة استثمر في 50 أو 60 شركة عبر صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك، وإنه سيجلب معظم تلك الشركات إلى السعودية.

وتتجاوز أصول الصندوق، الداعم الرئيسي لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، 250 مليار دولار وله حصص في شركات سعودية رئيسية مدرجة وفي شركات عالمية مثل أوبر.

وأضاف أن السيارات الكهربائية تزيد حصتها في السوق، وأن الصندوق يرغب في توطين هذه الصناعة في السعودية.

وتابع: “صندوق الاستثمارات العامة يجمع ما بين 4 أهداف رئيسية: النظر في الصناديق المستقبلية، لدينا صلاحيات للنظر في الاستثمارات سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، عوائد الاستثمار وإدارة المخاطر، وتنمية الناتج المحلي الإجمالي.