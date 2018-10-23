الروائي القشعمي يروي قصة مؤثرة عن طفولته: متى يسافر أبوي؟

الروائي القشعمي يروي قصة مؤثرة عن طفولته: متى يسافر أبوي؟

2018/10/23
الساعة 10:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تحدث الأديب والكاتب محمد عبدالرازق القشعمي، خلال حواره ببرنامج “وينك” على قناة روتانا خليجية، عن طفولته القاسية والأمثال الشعبية وأساطير تخويف الأطفال.

وقال القشمعي: إنه تربى تربية قاسية، ضاربًا مثلًا بأنه كان يقول لأمه: “متى يسافر أبوي؟” لتسأله “ليش” فيقول: “كي أبكي”.

وتابع أن القسوة في التربية لم تؤثر على طفولته رغم أن القسوة في التربية أثبتت فشلها.

وأضاف الأديب والكاتب الكبير: “الملك عبدالعزيز أمر بفتح 6 مدارس بالرياض فمانع الناس وقالوا تكفينا حلقات المساجد، وعندما جمع الناس مالًا لتكريمه بعد رحلته لمصر رفضه ففتحوا به المدرسة التذكارية”.

وأردف: “الناس كانت ترفض المدارس في البداية ويقولون: يعلمون العيال الرياضة ويلبسون أشراط ويتعلمون التدخين.. لكن أمي أصرت على إدخال ولدها أحمد المدرسة فكان أول من يأخذ الماجستير من القشاعمة”.


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