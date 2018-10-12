الرياض تحمل ذكرى سعيدة لمنتخب البرازيل

المواطن - مروة نبيل

يسعى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم لتقديم مباراة مميزة أمام السعودية في بطولة سوبر كلاسيكو اليوم، في اللقاء الذي يحتضنه ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

وتحمل الرياض ذكرى سعيدة إلى منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، حيث تمكن من تحقيق لقب كأس القارات عام 1997 خلال زيارته الثالثة إلى العاصمة.

ويسعى منتخب البرازيل لكرة القدم للتألق في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، حيث استدعى المدرب تيتي القوة الهجومية الضاربة، وعلى رأسهم المتألق نيمار دا سيلفا، والنجم فيليب كوتينيو.

وبعد مباراة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم أمام السعودية، سيبدأ السامبا في الاستعداد لمواجهة الأرجنتين في ختام بطولة سوبر كلاسيكو، يوم الثلاثاء المقبل، على مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

وتأتي مشاركة منتخب البرازيل الأول لكرة القدم في منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، في إطار استعداداته لبطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بلاد السيليساو العام المقبل.