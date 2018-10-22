السائل الأغلى بالعالم .. غالون السم بـ 39 مليون دولار

المواطن - متابعة

بالرغم من أن العقارب معروفة بخطورة سمها المميت إلا أنها تعتبر ثروة هائلة حيث يتم استخراج السم لاستعماله كترياق مضاد للدغات العقارب.

ويعد عقرب مطارد الموت أخطر أنواع العقارب على الإطلاق، وسمه هو الأغلى أيضا، إذ يصل ثمن الغالون الواحد منه إلى 39 مليون دولار.

وقد يعتقد كثيرون أن تربية العقارب واستخلاص سمها تجارة مربحة، إلا أنها في الواقع عملية تتطلب الكثير من الوقت والجهد، إذ يتم استخلاص السم بصورة يدوية من كل عقرب على حدة.

وفي كل مرة، فإن كمية السم التي يمكن استخلاصها من العقرب الواحد هي نحو 2 ميليغرام، أي أنه في حال أراد الشخص الحصول على غالون من السم، فهذا يعني أنه يجب استخلاص السم 2,64 مليون مرة.