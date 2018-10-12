الساحر رامسي باق في آرسنال حتى الصيف

المواطن - محمد سمعه

أعلن النجم الويلزي آرون رامسي، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي، البقاء في صفوف الجانرز حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن اللاعب الويلزي رفض خلال الفترة الماضية تجديد عقده مع آرسنال والذي ينتهي مع بداية صيف العام المقبل.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، أن رامسي أعلن خطته بالبقاء في صفوف آرسنال حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت العديد من الأندية الإيطالية اهتمت بالتعاقد مع رامسي وهم ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس في حال قرر النجم الويلزي الرحيل عن صفوف الآرسنال.

ويلعب رامسي مع نادي آرسنال منذ عام 2008 قادمًا من نادي كارديف سيتي الويلزي.

رفض نادي آرسنال منذ عام التفريط في اللاعب آرون رامسي لصالح نادي برشلونة الإسباني، حيث أصر المدرب الفرنسي أرسن فينغر وقتها الإبقاء على النجم الويلزي.