السداسية في لقاء واحد .. الأولى للاتفاق بتاريخ مشاركاته دوريًا

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتفاق في تحقيق نتيجة كبيرة بالفوز على فريق الأهلي بداسية مقابل هدفين اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بكرة القدم.

وذكرت شبكة OPTA للاحصائيات أن الاتفاق سجل ستة أهداف في لقاء واحد للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري المحترفين.

وسجل للاتفاق في شباك الأهلي كل من” سعيد الربيعي وكريستيان جوانكا وحسين السيد، بريان أليمان، محمد مرزوق الكويكبي، حسن جمال الحبيب”.

بينما سجل للنادي الأهلي في شباك الاتفاق كل من” جوزيف دي سوزا ودجانيني تافاريس.

يذكر أن خسارة الأهلي اليوم من الاتفاق، حرمت الراقي من تقليص فارق النقاط مع نادي النصر صاحب الصدارة، حيث ظل الفارق عند خمس نقاط لصالح النصر.

وفي حال فاز الهلال اليوم على الشباب فسيصعد الزعيم لمركز الوصافة تاركًا الأهلي في المركز الثالث.

ولولا تألق الحارس محمد العويس في الشوط الأول، حيث منع الاتفاق من تسجيل هدفين حقيقيين لكانت النتيجة الآن تشير إلى فوز الاتفاق بثمانية أهداف مقابل هدفين.

سيواجه الاتفاق في الجولة السابعة من مسابقة الدوري فريق الحزم يوم الخميس المقبل، بينما يواجه الأهلي فريق الفتح يوم الجمعة المقبلة.

يذكر أن اللاعب حسين السيد كان انضم إلى صفوف الاتفاق في يناير الماضي قادمًا من النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف الموسم.