السعودية ضد البرازيل .. 4 مباريات دولية والأخضر يحلم بفوزه الأول

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة السعودية ضد البرازيل اليوم، ضمن منافسات بطولة سوبر كلاسيكو، والتي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة الرياض.

ولعبت السعودية ضد البرازيل 4 مواجهات دولية من قبل، ونجح منتخب السامبا الأول لكرة القدم في الفوز بجميع المباريات السابقة، وسجل 16 هدفًا في الأخضر، فيما استقبلت شباكه 3 أهداف من المنتخب القومي.

وقبل مباراة السعودية ضد البرازيل اليوم في بطولة سوبر كلاسيكو، احتل السامبا المركز الثالث في التصنيف الدولي والأول في التصنيف القاري، شهر سبتمبر الماضي، فيما وقع الأخضر في المركز الـ71 دوليًا والخامس قاريًا.

ويُعد أفضل تصنيف وصل إليه المنتخبان، هو احتلال البرازيل لصدارة التصنيف، ووقوع السعودية في المركز الـ21، شهر يوليو 2004، فيما كان الترتيب الأسوأ، عندما حل السامبا في المركز الـ22، شهر يونيو 2013، وتراجع الأخضر للمركز الـ126، ديسمبر 2012.

وعلى صعيد الإنجازات، وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى نهائيات بطولة كأس العالم 5 مرات، أعوام 1994، 1998، 2002، 2006 و2018، وتوج ببطولة كأس الأمم الآسيوية في 1984، 1988 و1996، وحل وصيفًا لكأس القارات عام 1992.

فيما توج المنتخب البرازيلي الأول بلقب كأس العالم 5 مرات، أعوام 1958، 1962، 1970، 1994 و2002، وحصل على كأس القارات 4 مرات في 1997، 2005، 2009 و2013، ونال بطولة كوبا أميركا 8 مرات، أعوام 1919، 1922، 1949، 1989، 1997، 1999، 2004، و2007.