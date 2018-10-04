السعودية والإمارات والكويت تودع أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني

المواطن - الرياض

وفرت السعودية والإمارات والكويت 600 مليون دولار كضمانات قروض للأردن، كما أودعت الدول الثلاث أكثر من مليار دولار في البنك المركزي الأردني.

وتأتي الضمانات، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، كائتمان للمساعدة في حصول الأردن على تمويل إضافي من البنك الدولي.

واتفقت المملكة والإمارات والكويت في 11 يونيو الماضي على دعم الأردن في أزمتها الاقتصادية بـ4 إجراءات.

وبحسب البيان الصادر في ختام الاجتماع الذي عقد في مكة المكرمة بشأن الأزمة الاقتصادية في الأردن، تم الاتفاق على قيام الدول الثلاث بتقديم حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن يصل إجمالي مبالغها إلى مليارين و500 مليون دولار أميركي.

وتتمثل المساعدات الاقتصادية في وديعة في البنك المركزي الأردني، وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن.

وثالثًا، دعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، ورابعًا تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.