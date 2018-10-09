السعودية وجه خير على نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعه

عاد البرازيلي لوكاس مورا، نجم نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لقائمة المنتخب البرازيلي الأول مرة أخرى بعد غياب استمر عامين للمشاركة في الدورة الرباعية.

ويذكر أن المنتخب البرازيلي يستعد لمواجهة المنتخب السعودي يوم الجمعة المقبلة، ثم سيواجه السيليساو منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في مدينة جدة.

وقرر المدرب تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، استدعاء اللاعب لوكاس مورا لقائمة راقصي السامبا، خاصة أن مورا يقدم مستويات طيبة مع نادي توتنهام في الموسم الجاري.

وتُعد ملاقاة المنتخب السعودي بمثابة وجه الخير للاعب لوكاس مورا والذي قرر تيتي استدعاءه لتعزيز صفوف المنتخب البرازيلي.

وكان لوكاس مورا شارك مع المنتخب البرازيلي في ثلاث مباريات دولية فقط خلال خمس سنوات.

وترك لوكاس مورا فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وانضم إلى صفوف نادي توتنهام هوتسبير في يناير من العام الحالي.

وكان منتخب البرازيل ودع بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، من دور ربع النهائي بعد الخسارة من المنتخب البلجيكي بنتيجة هدفين لهدف.