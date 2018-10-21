السعوديون صف واحد خلف القيادة .. دمت يا وطني شامخاً برايتك الخضراء

المواطن - الرياض

تصدى المواطنون للهجمة الشرسة التي تستهدف المملكة على خلفية قضية وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، برفضهم التام للمساس بالمملكة وقيادتها وتاريخها وعراقتها ومكانتها العربية والإسلامية، مؤكدين أن المملكة قيادة وشعباً صف واحد تلك المؤامرات.

ودشن مغردوم وسماً بعنوان “السعوديون صف واحد خلف قيادتهم”، حيث علق عاصم اللحياني بقوله إن:

أمجادنا تشهد على فخر البنا

عز المدن يرقى بعز البادية

ما خاب حسن الظن في من ظننا

وأخلاقنا مثل النوايا صافية

وعلق آخر بقوله: “الوطن هو أقرب الأماكن إلى قلبي”، وقال روفا: “دافعوا عن وطنكم بقلوبكم .. دافعوا عنه بعقولكم، ولا تسمعوا فيه قولاً .. واحثوا في وجه من يشكك فيه ويسئ إليه فأعداءه ليسوا أشخاص فقط بل دول ،، بأجهزتها ووسائل اعلامها واموالها على المرتزقة .. هدفهم عرقلته وعدم نجاحه .. لان نجاحه فشل لهم ونهايتهم”.

وقالت مغردة معلقة على الوسم بقولها “اللهم احفظ و طنا من كيد الكائدين و احفظ ملكنا و ولي عهده الأمين”.

وعلق الردادي بقوله:

سلمان الحزم ..

سلمان العدل ..

لا فاسد ف هذي الدولة..

الله يعز دولتناً..

وغرد بريداوي قائلا:

ما يهز الجبال الراسية نبح الكلاب

أقوى العواصف ضدهاكنه هبوب

حكامنا ياخبول تهيب ولا تهاب

ومع شعبهم لحمه ووحدة قلوب

وأضاف “بريداوي” في تغريدة أخرى “أخي المواطن والمقيم وكل منصف في العالم، “السعودية”مستهدفة من دول كثيرة وبكل ما، تملك للنيل من دينها وقوتها وريادتها ووتلاحمها “نعم”.

وتفاعل مرعي بن زهير حيث قال “يا بلادي واصلي والله معاك .. واصلي واحنا وراك .. واصلي والله يحميك إله العالمين”.

وغرد ضيف الله غانم الحربي بقوله: “وطني دمت شامخا برايتك الخضراء”.

وعلق صاحب حساب حضرمي مغروم: “سنبقى معكم ومعا قيادتكم نكن لكم كل الحب والتقدير وسندافع عن بلاد الحرمين بكل مااوتينا من قوه ، ونسأل الله من اراد بهذ البلد بشر ان يجعل كيده في نحره وان يجعل تدبيره تدمير عليه ، حفظ الله المملكه قياده وشعب”.