السومة: مباراة للنسيان

المواطن - محمد سمعه

قال السوري عمر السومة مهاجم النادي الأهلي أن فريقه سيعمل على تصحيح الأخطاء والتي تعرض لها خلال مباراة الاتفاق ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمدبن سلمان للمحترفين.

وكان الأهلي خسر بسداسية مقابل هدفين في مباراة انهار فيها دفاع الراقي بالكامل منذ بداية الشوط الثاني.

وتحدث السومة بعد مباراة الأهلي والاتفاق قائلًا: سحاول نسيان هذه المباراة تمامًا ولكننا سنتعلم من أخطائنا من أجل المباريات المقبلة.

وأضاف السومة: عودة اللاعبين الدوليين المتأخرة للأهلي تسببت في هذا الأداء السيء من قبل لاعبي الراقي، ولكن قدر الله وماشاء فعل، ويجب أن نركز فيما هو مقبل.

وأكمل السومة حديثه قائلًا: يجب الاعتراف بأن الاتفاق لعب مباراة قوية للغاية وكانوا الأفضل من الأهلي، أود الاعتذار لجماهير الراقي والقادم سيكون أفضل.

توقف رصيد الأهلي بعد الخسارة من الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الثالث في ترتيب أندية الدوري.