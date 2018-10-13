السياحة تشارك في أسبوع جيتكس بتقنيات وحلول مبتكرة

المواطن - واس

تشارك الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في الإدارة العامة لتقنية المعلومات، في فعاليات الدورة الـ 38 لمعرض ومؤتمر جيتكس التقني 2018 الذي سيتم عقده في مركز دبي التجاري العالمي، بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018.

وتطلق الهيئة خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس التقني خمسة حلول حديثة ومبتكرة تعتمد على أكثر التقنيات رواجا على مستوى العالم مما يعزز المكانة البارزة للمملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم في هذا القطاع.

وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع المساندة الدكتورعبدالعزيز آل الشيخ ،أنه في ظل الطفرة التنموية التي تشهدها دول العالم في قطاع التقنية بما فيها المملكة وانسجاما مع رؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي, حرصت الهيئة على المشاركة في المعرض المتخصص لاستعراض مشاريعها وابتكاراتها التقنية عالية المستوى.

وأشار إلى أن هذه المشاركة هي الأولى للهيئة في أسبوع جيتكس التقني, والذي يعد أهم المحافل المتخصصة والرائدة في منطقة الشرق الأوسط في هذا القطاع وواحداً من أهم فعاليات متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مستوى العالم.

وأضاف آل الشيخ أن المشاركة في المعرض ستسهم في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن القطاع التقني في المملكة من خلال التعريف بمنجزات الهيئة والتقنيات الخاصة بها و التي حصدت العديد من الجوائز المحلية على مدى سنوات عديدة.

وتماشيا مع حرص الهيئة على التوسع في شراكاتها وتبني أحدث التقنيات لتعزيز مكانة المملكة في القطاع التقني, بين آل الشيخ ان الهيئة ستعقد عدد من الاتفاقيات وتتوصل إلى تفاهمات من أجل تبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة ورواد التقنية، مما يساعد في الوصول إلى الأسواق الدولية للاستفادة من الأنظمة والمشاريع الكبرى بما يخدم أعمال الهيئة التقنية.

وأكد أن الهيئة ستعقد بعض المقابلات مع مديري كبرى شركات التقنية والرؤساء التنفيذيين لبحث فرص ومجالات التعاون والاستفادة من تجاربهم، بالإضافة إلى حضور مسؤولي الهيئة للاجتماعات والمحاضرات التقنية التي سيتم عقدها خلال المعرض.

ويعرض جناح الهيئة في أسبوع جيتكس للتقنية الجوائز التي حصلت عليها في المجال التقني والبوابات الإلكترونية الخاصة بها وأحدث التقنيات المستخدمة في مشاريع الهيئة.

كما تعرض الهيئة الأنظمة والتطبيقات المؤسسية، وتطبيقاتها للبلوك تشين وتقنية الواقع المختلط، والريادة الإلكترونية بالاضافة إلى خريطة مواقع التراث العالمي في المملكة، والبوابة الإلكترونية للإيواء والأنشطة السياحية، والعروض المتحفية، ومكتبة الصور والأفلام السعودية، والبوابة الالكترونية لمركز ماس، والبوابة الإلكترونية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

ويعكس الجناح جهود وتوجهات الهيئة لتسخير أحدث التقنيات وأكثرها رواجاً للترويج للسياحة والتراث الوطني إذ أن الهيئة و منذ نشأتها عملت على استخدام تقنية المعلومات واستثمارها في المجال السياحي إدراكاً منها بأهمية هذه التقنيات في دعم هذا القطاع الحيوي وقيمته الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.