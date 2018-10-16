الشيخ سيف بن زايد يشيد بجناج الداخلية السعودية في جيتكس

المواطن - واس

زار سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات اليوم, جناح وزارة الداخلية السعودية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2018 .

واطلع سموه على التطبيقات التقنية الأمنية المختلفة التي تعرضها القطاعات المشاركة في جناح وزارة الداخلية، ومنصات التحول الرقمي الداعمة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م المعروضة.

واستمع سموه بحضور الرئيس المكلف للجنة الإشرافية على جناح الوزارة الدكتور أحمد بن جميل الميمان, لشرح عن أحدث الابتكارات التقنية التي تستخدمها قطاعات وزارة الداخلية بما في ذلك المنصات الوطنية التي يعمل عليها مركز المعلومات الوطني مع قطاعات الدولة، ومنصة التقنيات والأنظمة الأمنية.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية للمرة الرابعة على التوالي في معرض جايتكس هذا العام للتعريف بجهود الوزارة التقنية والذكية التي تتواكب مع رؤية القيادة الرشيدة حفظها الله.