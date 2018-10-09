الصمعاني: الموافقة على الهيكل التنظيمي للوزارة تعكس اهتمام القيادة بمرفق العدالة

المواطن - الرياض

ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

وأكد الصمعاني أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم والاهتمام الكبيرين لمرفق العدالة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله -؛ فقد شهدت المملكة في هذا العهد التطور والتقدم في القطاعات الحكومية كافة في إطار عمل مؤسسي محكم تحققت فيه المعايير والأسس الإدارية الحديثة كافة.

وأوضح الصمعاني أن الهيكل الجديد للوزارة سيشمل مناصب واختصاصات ومهاما جديدة، وسيؤسس لمرحلة إدارية جديدة سمتها العمل المؤسسي والتحول الرقمي والإدارة الحديثة لأعمال ومهام الوزارة ومواردها البشرية لضمان تحقيق الأهداف القريبة والاستراتيجية بما يتوافق مع مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030, وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومتوازنة بين سرعة وجودة المخرجات والحوكمة الإدارية في الأعمال والقرارات.