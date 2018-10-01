العدل تدعو المتقدمين لوظائفها الإدارية للاستعلام عن النتيجة عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

دعت وزارة العدل المتقدمين إلى المسابقة الوظيفية المعلنة على موقع الوزارة خلال الفترة من 17 شوال 1439 هـ حتى 21 شوال 1439 هـ، للوظائف (الإدارية، وأعوان القضاة)، بالمرتبة الخامسة، إلى دخول البوابة الإلكترونية للوزارة (هنا) والاستعلام عن النتيجة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم دراسة الطلبات وتحديد المقبولين لدخول الامتحان التحريري، مشيرة إلى أن الاختبار سيعقد يومي السبت والأحد بتاريخ 26-27 محرم الجاري 1440 هـ، في معهد الإدارة العامة.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة دخول الامتحان التحريري، التي تتضمن تاريخ ووقت ومقر الامتحان، مؤكدة على أنه لن يتمكن أي متسابق من دخول الامتحان التحريري بدون بطاقة الدخول وأصل الهوية الوطنية.

وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها بما تحتاجه من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي سيتم افتتاحها قريبًا.