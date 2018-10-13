العراق بروح حماسية تستعد لاختبار السعودية

المواطن - محمد سمعه

تدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، اليوم، على ملعب نادي الشباب بكل حماس وقوة، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب السعودي بعد غد الاثنين في الدورة الرباعية.

وكان المنتخب العراقي، خسر المباراة الأولى له في الدورة الرباعية أمام منتخب الأرجنتين أول أمس برباعية دون رد، في لقاء كان أُقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز.

ويسعى المنتخب العراقي لتحقيق نتيجة إيجابية، أمام المنتخب السعودي ولكن المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة أن الأخضر يلعب بين جمهوره وفي أرضه.

جدير بالذكر أن منتخب العراق، كان تفوق وهزم منتخب السعودية وديًّا في شهر فبراير الماضي برباعية مقابل هدف في مباراة كانت أقيمت في مدينة البصرة العراقية.

سيخوض المنتخب العراقي أول مباراة له في بطولة كأس أمم آسيا 2019، ضد المنتخب الفيتنامي في الثامن من يناير المقبل.

سبق لمنتخب العراق الفوز ببطولة كأس أمم آسيا في عام 2007، بعد الفوز على المنتخب السعودي بهدف دون رد في المباراة النهائية.