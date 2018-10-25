العرض المرئي يُجهز نجوم الهلال لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

استخدم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، العرض المرئي وذلك لشرح النهج التكتيكي للاعبيه استعدادًا لمواجهة الاتحاد الخميس في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما طبق اللاعبون عددًا من الجمل الفنية والتي أخبرها لهم المدرب جيسوس، مع إنهاء التدريبات بمناورة كروية.

وكان نادي الهلال أنهى تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة الاتحاد، كما شارك سلمان الفرج في التدريبات الجماعية.

وتابع المران فهد الراشد نائب رئيس نادي الهلال والذي حرص على دعم اللاعبين قبل مواجهة نادي الاتحاد.

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد غدًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت المملكة.

ويسعى الهلال إلى الفوز وذلك من أجل مشاركة صدارة الدوري مع نادي النصر ولو بشكل مؤقت.