العطوي: حققنا هدفنا.. ونأخذ كل مباراة بشكل منفرد

المواطن - مروة نبيل

أعرب خالد العطوي عن سعادته بتأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى الدور ربع نهائي ببطولة كأس آسيا 2018، مؤكدًا أن الأخضر حقق الهدف المطلوب في الوقت الحالي.

ونجح الأخضر الشاب في تحويل تأخره بهدف نظيف أمام طاجيكستان في الشوط الأول إلى فوز بثلاثية في الشوط الثاني، ليتأهل المنتخب السعودي تحت 19 عامًا إلى ربع نهائي من بطولة كأس آسيا 2018، مُتصدرًا مجموعته بالعلامة الكاملة.

وقال المدير الفني للأخضر الشاب: “أشكر الله على الفوز، لقد حققنا هدفنا بالصعود إلى الدور الثاني، كما حققنا العلامة الكاملة، نحن نأخذ كل مباراة على حدة، وهذا سبب الظهور بشكل جيد حتى الآن”.

وتابع العطوي تصريحاته في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “في البطولات التي تُقام على المدى القصير يجب أن تأخذ كل مباراة بشكل منفرد، وأنا تكون جميع العناصر جاهزة على المستوى الفني والبدني والذهني، وهذا ما عملنا ونعمل عليه”.

واختتم المدير الفني للمنتخب السعودي الشاب تصريحاته قائلًا: “بجانب الأهداف الفنية وأهمها الفوز في كل المباريات، لدينا أهداف تكتيكية نسعى إلى تحقيقها خلال المباريات، طوينا وعلينا التفكير في المرحلة المقبلة والتحضير لها بشكل جيد”.

ومن المُقرر أن يواجه المنتخب السعودي تحت 19 عامًا نظيره الأسترالي وصيف المجموعة الثالثة في الدور ربع نهائي من بطولة كأس آسيا 2018، يوم الاثنين المقبل.