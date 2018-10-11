العميد ابن مرضي مساعداً لمدير شرطة عسير والمنجم مديراً لشرطة الخميس

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

صدر قرار مدير شرطه منطقه عسير اللواء صالح القرزعي بتعيين مدير شرطة خمبس مشيط العميد علي بن مرضي مساعداً له لشؤون الأمن، وتعيين العقيد حمد بن مانع المنجم خلفاً له مديرًا لشرطة خميس مشيط.

وفي سياق متصل، استقبل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط، العميد بن مرضي والعقيد المنجم،حيث أثنى على الجهود المخلصة والأمانة التي امتاز بها العميد علي بن مرضي المدير السابق لشرطة المحافظة وما تحقق من نتائج إيجابية انعكست بشكل كبير على سير العمل للوحدات والأقسام بشرطة المحافظة.

وتمنى ابن مشيط للعقيد المنجم التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم المليك والوطن، كما وجه بمضاعفة الجهود وبذل المزيد.

ومن جهته، رفع العقيد المنجم شكره وتقديره لمحافظ خميس مشيط، سائلاً الله تعالى أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر الذين أولوه هذه الثقة الكريمة.