العواد: المملكة عصية على أعدائها ولا يمكنها التخلي عن قيمها ومبادئها

المواطن -الرياض

أكد وزير الإعلام الدكتور عواد العواد أن المملكة لا يمكن أبدًا أن تتخلى عن قيمها ومبادئها لأنها مستمدة من الشريعة الإسلامية والقيم العربية الرفيعة لافتًا إلى أن المملكة كانت ولا تزال عصية على أعدائها عزيزة على نفوس أبنائها.

وقال العواد: المملكة شامخة دائماً، عصيّة على أعدائها وعزيزة في نفوس أبنائها، بقيادةٍ حكيمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد، حفظهما الله. ولا يمكن أن تتخلى عن قيمها ومبادئها المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحاء ومن القيم العربية الرفيعة.

وكانت المملكة أكدت في وقت سابق على لسان مصدر مسؤول رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام الضغوط السياسية، أو ترديد الاتهامات الزائفة، التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية، والدولية، ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال، وستظل المملكة حكومة وشعباً ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط.

كما أكدت المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورًا مؤثرًا وحيويًا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي.