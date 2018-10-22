العواد: مزاعم استهداف المملكة لـ خاشقجي تخرصات عارية من الصحة

المواطن - الرياض

نفى وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد المزاعم التي تقول إن المملكة استهدفت المواطن جمال خاشقجي الذي انتقل إلى جوار ربه في تركيا مطلع الشهر الجاري، مؤكدًا أنها تخرصات عارية عن الصحة.

وقال العواد : المملكة طيلة تاريخها لم تستهدف أحدا، بل تحيل المتهمين إلى القضاء لكي تأخذ العدالة مجراها، بمن فيهم إرهابيون حملوا السلاح وهددوا الأمن. أي مزاعم عن استهداف المملكة لمواطنها جمال خاشقجي، رحمه الله، هي تخرصات عارية عن الصحة.

يذكر أن النيابة العامة كان قد صرحت قبل أيام أن التحقيقات الأولية التي أجرتها في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أظهرت أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع المواطن جمال خاشقجي؛ ما أدى إلى وفاته.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصاً، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيداً للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.